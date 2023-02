Wild Hearts nous présente le village de Minato ainsi que les contours de l’histoire du jeu

Ce mois de février nous réserve de belles et grosses sorties, avec mine de rien pas mal de nouvelles licences à découvrir. Wild Hearts est l’une d’entre elles et représente la tentative de Electronic Arts d’aller concurrencer Capcom sur son terrain de chasse avec un Monster Hunter-like qui intrigue. Le titre sort cette semaine et son éditeur met les bouchées doubles pour nous le faire savoir, avec une magnifique cinématique diffusée la semaine dernière, suivie aujourd’hui d’une bande-annonce plus centrée sur l’histoire.

Bienvenue à Minato

Ce nouveau trailer nous embarque aussi dans le village de Minato (rien à voir avec le Hokage), un endroit où vous pourrez rencontrer de nombreux alliés et en apprendre un peu plus sur le mécanisme des Karakuri, ces outils multifonctions qui vous seront d’une grande aide en combat.

Rien de très nouveau en somme, mais cela nous permet de mieux comprendre le lore du jeu ainsi que les personnages qui viendront nous aider dans notre quête pour décimer tous les Kemonos, ces grosses bestioles très impressionnantes qui menacent le peuple.

Wild Hearts sortira sur PC (Steam, Epic Games Store et Origin), PlayStation 5 et Xbox Series. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu en date.