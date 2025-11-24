Wild Blue, le Star Fox indépendant, revient sous un nouveau nom et quelques images en plus

Si Star Fox avait un enfant

Vous pourrez continuer à l’appeler Wild Blue si cela vous chante, mais Chuhai Labs et Humble Games ont maintenant décidé que le nom complet du jeu serait Wild Blue Skies. Ce qui ne change donc pas beaucoup de choses pour ce titre, qui conserve toutes ses autres bases. Le jeu reste très fortement inspiré de Star Fox, c’est-à-dire avec un gameplay orienté rail-shooter et des personnages anthropomorphes en guise de protagonistes, qui pilotent de sacrés engins.

Pour célébrer ce changement de nom, Chuhai Labs a confié à IGN le soin de diffuser un nouvel extrait de gameplay du jeu, avec une grande séquence de tir où notre équipage s’en va détruire une menace maritime bien équipée. Une manière de réintroduire le gameplay et montrer de manière encore plus claire d’où le jeu puise toutes ses idées.

Malgré cette réapparition, toujours pas de date de sortie pour ce Wild Blue Skies, qui est uniquement annoncé sur PC pour le moment.