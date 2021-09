PlatinumGames est ouvert à un retour de Star Fox Zero sur Switch

Le catalogue de la Wii U a presque déjà atterri en intégralité dans celui de la Nintendo Switch, avec l’arrivée fréquente de remasters et de portages. L’un des titres de Nintendo n’ayant pas fait ce chemin est Star Fox Zero, qui a été développé par Nintendo et PlatinumGames. Et si Nintendo n’a jamais parlé d’un éventuel portage pour le titre, PlatinumGames serait visiblement partant.

Un retour possible ?

C’est ce que découvre grâce à VGC qui a pu s’entretenir avec Atsushi Inaba, qui est à la tête du studio japonais. Après avoir déclaré que le développement de Bayonetta 3 se passait bien, il a été interrogé sur une potentielle nouvelle version de Star Fox Zero, qui pourrait arriver sur Switch. Et selon lui, c’est quelque chose qui pourrait intéresser le studio :

« Ce n’est pas cool de voir que les gens ne sont pas capables de jouer à des plus vieux jeux car ils sont bloqués sur une plateformes, alors évidemment si tout était possible nous aimerions ramener chacun de ces vieux jeux sur les nouvelles plateformes. Cela dépend en quelque sorte de ce qui est dans le domaine du possible, mais oui, si l’occasion se présente, c’est certainement quelque chose auquel nous aimerions réfléchir. »

Il rappelle qu’encore une fois, c’est à Nintendo de prendre cette décision et pas à eux, notamment parce que cela impliquerait des changements qui devraient être validés par Shigeru Miyamoto. L’appel est en tout cas lancé.