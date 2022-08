Accueil » Actualités » We Are OFK : Le jeu narratif et musical annonce sa date de sortie, et c’est pour bientôt

We Are OFK a été largement mis en lumière lors de son apparition durant un State of Play l’an passé. Le jeu narratif nous plonge au cœur de la vie d’un groupe de musique, et il faut dire que ce pitch a eu de quoi intriguer les fans du genre, surtout avec une direction artistique aussi forte. Après avoir maintenant le flou sur la date de sortie du jeu, le studio Team OFK révèle enfin quand l’aventure de la bande va commencer.

Ne ratez pas le début du concert

C’est donc via un trailer inédit que l’on apprend que We Are OFK sortira sur PC (via Steam), PS4, PS5 et Nintendo Switch le 18 août prochain. Du moins, pour ses deux premiers épisodes. Le titre recevra ensuite son troisième épisode le 25 août, puis le quatrième le 1er septembre, et le dernier le 8 septembre.

Des versions physiques seront même disponibles, et sont mis en vente chez iam8bit, du moins pour les versions PlayStation 5 et Nintendo Switch. L’édition physique contient une jaquette réversible et une maquette 3D en carton du chat présent dans le jeu (c’est donc évidemment un must-have). Un vinyle contenant les morceaux de la bande-son est également disponible en précommande sur le site du distributeur.