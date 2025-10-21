Warner Bros officialise son objectif de revente, l’avenir des studios de Warner Bros Games est plus incertain que jamais

Pas de quoi être serein pour les studios de jeux

Dans un communiqué diffusé aujourd’hui, Warner Bros dit être la recherche de moyens pour optimiser les revenus des actionnaires, et pour cela, plusieurs solutions sont sur la table. La première, c’est celle d’une scission de l’entreprise en deux, déjà abordée par le passé, qui reviendrait en quelque sorte à revenir sur la fusion entre Warner Bros et Discovery. Sur le papier, cette solution n’est évidemment pas très gagnante pour Warner Bros Games, étant donné que la nouvelle structure l’oblige à se concentrer uniquement sur certaines licences fortes, et rien d’autres (tout en étant encore plus près de la direction de Zaslav).

Mais allez savoir si les autres solutions ne sont pas pires. Warner Bros officialise ici l’idée d’être revendu, et ce dans son entièreté. Cela fait suite aux rumeurs de rachat par Skydance, mais cela veut aussi dire que d’autres potentiels acquéreurs pourraient s’inviter dans la danse. Vient ensuite l’hypothèse d’un rachat au compte-goutte. Comprenez par là que Warner Bros est aussi ouvert au fait de ne vendre que certaines parties de son business. Et encore, en pense à Warner Bros Games, qui serait un candidat tout indiqué pour une revente partielle du genre :

« Dans le cadre de ce processus, le conseil d’administration de Warner Bros. Discovery évaluera un large éventail d’options stratégiques, parmi lesquelles la poursuite de la scission prévue de la Société jusqu’à sa finalisation d’ici mi-2026, une transaction pour l’ensemble de la Société ou des transactions distinctes pour ses activités Warner Bros. et/ou Discovery Global. Dans le cadre de cet examen, la Société étudiera également une structure de scission alternative qui permettrait une fusion de Warner Bros. et une scission de Discovery Global pour nos actionnaires. »

Si de tels scénarios devaient se produire, les projets de Warner Bros Games seront forcément impactés. Pas forcément annulés, mais au moins ralentis, hormis certaines valeurs commerciales sûres comme un Hogwarts Legacy 2 qui a certainement déjà reçu l’aval de production, et dont le potentiel nouveau propriétaire ne voudra sans doute pas faire l’impasse. Mais dans toutes les options, ce sont les licenciements massifs qui sont à craindre, et on voit mal comment l’éditeur pourrait les éviter.