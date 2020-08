Warner Bros Games annonce officiellement Gotham Knights, un jeu avec la Bat-Family

Après avoir teasé son reveal durant quatre jours, le prochain jeu Batman de Warner Bros Games a enfin montré ses premières images et son titre définitif lors de l’événement DC FanDome. C’est donc Gotham Knights qui a été présenté, un jeu qui mettra la Bat-Family au centre du jeu.

Un jeu Batman sans Batman

Gotham Knights nous proposera donc d’incarner Nightwing, Batgirl, Robin (certainement Tim Drake) et Red Hood, dans un monde où Batman est visiblement décédé. On ne va pas se mentir, on croit à peu près aussi bien à la mort de ce bon vieux Batou qu’à celle de Captain America dans Marvel’s Avengers, mais ce contexte permettra au moins d’explorer les personnages de la Bat-Family avec un gameplay propre à chacun d’entre eux.

Nos quatre héros devront faire face à un Gotham sans son plus grand protecteur, qui subira les assauts entre autres de Mr Freeze et de la Cour des Hiboux, comme le laissaient suggérer les dernières rumeurs. La célèbre organisation secrète de Gotham sera donc le grand ennemi de ce jeu, notamment via l’Ergot, leur assassin.

On peut voir que le jeu reprendra l’ADN de la série des Arkham en y ajoutant forcément un peu de modernité, mais aussi de la coop à deux joueurs (selon les premières informations dévoilées). On note également un léger côté RPG avec le niveau des ennemis et les dégâts infligés par les personnages. Rassurez-vous, même si le jeu prend le chemin de la coop, Gotham Knights semble bien centré sur son solo et ne prendra visiblement pas des allures de jeu service, à l’inverse de Suicide Squad: Kill the Justice League.

Gotham Knights sera disponible en 2021, sans plus de précisions sur sa date. On sait simplement que le titre sera au moins disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X.

N’oubliez pas qu’en plus de cette annonce, Warner Bros va diffuser des premières informations de Suicide Squad: Kill the Justice League cette nuit.