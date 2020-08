DC précise les présentation des jeux Suicide Squad et Batman

Le 22 août sera un grand jour pour DC grâce à son évènement FanDome. Niveau jeux, on y verra le Suicide Squad: Kill the Justice League de Rocksteady qui confirme donc son titre et le jeu de Warner Bros Montréal qui devrait être le nouveau jeu Batman. On connait donc désormais leur horaire de passage et quelques petites précisions sur les présentations elles-mêmes.

Harley Quinn présentée par Lego Batman

DC reste très vague sur la présentation du jeu de Warner Bros Montréal qui s’appelle donc sobrement « Annonce de Warner Bros Games Montréal » et qui aura lieu le samedi 22 août à 19h30. Pas de mention à Batman non plus dans la description mais on apprend qu’il y aura un premier aperçu du jeu ainsi qu’une session de questions-réponses avec les développeurs, le tout pendant 20 minutes.

Pour Rocksteady, il faudra être un peu plus patient puisque la présentation aura lieu quelques heures plus tard, le dimanche 23 août à 2 heures du matin pour être plus précis. Et c’est le bon vieux Will Arnett qui se chargera de la présentation de 20 minutes pour Suicide Squad: Kill the Justice League. On expliquera la présence de l’acteur par le fait qu’il double Lego Batman mais aussi Deathstroke dans le très bon Teen Titans Go! To The Movies (qu’il produit).

En revanche, aucune mention pour l’instant d’un Injustice 3 ou du passage déjà annoncé d’Ed Boon. Peut-être un signe qu’il faut plus s’attendre à des DLC pour Mortal Kombat 11 qu’à une annonce de jeu.