Batman : Warner Bros Games continue de teaser le titre via un jeu de piste

Alors que l’on espérait que le premier reveal du supposé jeu Batman de Warner Bros Games prenne place aujourd’hui à 17 heures, c’est finalement un nouveau teaser qui a été publié pour faire monter l’attente autour du projet.

INPUT 01 MISSING. REFER TO ATTACHED VIDEO FOR CORRECT INPUT CODE. #DCFanDome pic.twitter.com/r4svRlyQMD

En tournant sur le site R3DATK3D, qui nous donnait rendez-vous à 17 heures, on a pu voir que ce dernier nous proposait de rentrer un code afin de poursuivre l’exploration. Ce code a été diffusé sur le compte Twitter du même site, à savoir 761.

En entrant ce code sur le site, un message nous indique alors la bonne validité du code et nous propose de télécharger une image, qui ressemble fortement à un bout de la carte de Gotham (une image qui avait déjà été découverte hier par certains internautes).

The code gives you this: pic.twitter.com/G10C0L8CdF

— EdHernandez (@ZaEdHernandez) August 18, 2020