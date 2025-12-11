Wario World est de retour sur Nintendo Switch 2 via l’abonnement GameCube

Aidez Wario à retrouver son grand trésor

Et au programme de ce mois de décembre, c’est au tour de Wario d’être mis en lumière dans le Nintendo Switch Online + Pack additionnel. Dès aujourd’hui, vous pouvez retrouver Wario World, un titre sorti en 2003 sur GameCube (et un an plus tard au Japon), qui met en scène le double maléfique de Mario dans sa propre aventure solo en 3D. Le moustachu devra ici se venger de ceux qui ont pillé son château (après une catastrophe causée par un certain joyau), et aura pour but de retrouver sa fortune volée, surtout en faisant parler ses gros poings.

C’est donc l’occasion de redécouvrir ce jeu de plateforme pas forcément très connu du public, le tout sur Switch 2. Il convient encore une fois de rappeler qu’il s’agit ici d’un portage, n’attendez donc pas beaucoup d’améliorations, ou pas autant qu’avec un remaster. Les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack additionnel peuvent télécharger le jeu dès maintenant.