Vampire : The Masquerade – Swansong est repoussé au 19 mai

Vampire : The Masquerade – Swansong, le RPG narratif au départ prévu pour février 2022, vient d’être retardé de quelque mois par son éditeur Nacon, et son développeur Big Bad Wolf Studio. Olivier Derivière, le compositeur de la bande son du jeu, nous avait d’ailleurs parlé de son travail sur le titre il y a de cela quelque semaines.

Les raisons du report expliquées

An important announcement regarding the release date of Vampire: The Masquerade – Swansong. 🖤 pic.twitter.com/8V7JStdRok — Vampire: The Masquerade – Swansong (@VampireSwansong) November 29, 2021

C’est via le Twitter du jeu que l’équipe s’est exprimée sur le sujet, en mentionnant l’ampleur du projet, la pandémie, ainsi que la taille réduite de leurs effectifs. Ils annoncent avoir besoin de quelque mois supplémentaires afin de donner un dernier coup de polish à leur travail. La traduction complète de leur communiqué ci dessous :

« Avec Swansong , nous prenons le cœur de l’ADN de notre studio et nous nous étendons à mesure que nous adaptons les systèmes du jeu sur table Vampire: The Masquerade à une expérience de jeu vidéo. L’intrigue politique et le mystère surnaturel insufflés dans l’univers conviennent parfaitement à l’histoire que nous voulons raconter.

Notre objectif est de créer un monde qui vous attire, qui vous oblige à prendre des décisions difficiles et à vivre avec les conséquences. Swansong propose de nombreux personnages, choix, dialogues et opportunités pour décider du déroulement de l’histoire et notre objectif ultime est la qualité. Dans cet esprit, nous avons pris la décision difficile de reporter le lancement de Vampire : The Masquerade – Swansong de février 2022 à mai 2022.

Ce n’était pas une décision que nous avons prise à la légère, mais une décision nécessaire pour garantir la meilleure qualité possible tout en maintenant un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée pour notre équipe. Certes, la pandémie a également placé quelque obstacles dans notre organisation, mais ce retard nous permettra d’appliquer un polissage supplémentaire et de nous donner un peu plus de temps pour l’AQ. Nous sommes une équipe petite mais très passionnée, désireuse de créer une expérience immersive qui rivalise avec le genre de narration personnelle que vous expérimenteriez lors d’une excellente session de jeu sur table. Celui qui vous laisse avec des questions longtemps après que les crédits ont cessé de rouler (mais une raison de revenir en arrière et de voir comment les choses auraient pu être différentes).

Vampire: The Masquerade – Swansong sera disponible le 19 mai 2022.

Nous avons hâte d’en partager plus avec vous, alors restez à l’écoute. Merci beaucoup pour votre patience et tout votre soutien. »

Gageons que le jeu n’en sera que meilleur à l’arrivée. Rappelons qu’il s’agit ici d’un RPG narratif se déroulant dans le même univers que le prochain Vampire : The Masquerade – Bloodlines 2, édité par Paradox Interactive, dont nous avions eu des nouvelles il y a de cela une dizaine de jours.

Vampire : The Masquerade – Swansong sortira donc le 19 mai 2022 sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch, et PC via l’Epic Game Store.