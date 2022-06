Swansong : Un bon RPG dans l’univers Vampire The Masquerade ? Test en vidéo

Développé par Big Bad Wolf Studio, studio réputé pour avoir proposé le très sympathique The Council, Vampire: The Masquerade – Swansong est un RPG narratif sorti plus tôt en mai. Le titre nous propose de suivre trois vampires au caractère et au profil différents, à travers une aventure qui mélange narration, investigation et jeu de rôle. Un mélange qui semble bien fonctionner, malgré une technique souvent datée. On vous propose un avis complet dans cette vidéo.

Vampire: The Masquerade – Swansong est disponible dès maintenant sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series.