Vampire: The Masquerade – Swansong : Olivier Derivière nous parle de son travail sur la bande-son du jeu

Maintenant que l’on connait mieux l’identité des trois personnages jouables de Vampire: The Masquerade – Swansong, le titre peut s’attarder sur d’autres aspects importants, comme sa bande-son, composée par l’infatigable Olivier Derivière. Après avoir signé la bande-originale d’autres jeux français comme GreedFall, A Plague Tale: Innocence et certains morceaux de Streets of Rage 4, le compositeur nous parle aujourd’hui de son œuvre dans le jeu de Nacon et Big Bad Wolf.

Découvrez les artistes derrière la bande-son

Si vous souhaitez en apprendre plus sur la manière du compositeur d’aborder les thèmes musicaux des différents protagonistes, vous pouvez visionner cette vidéo qui fait le tour des ambiances musicales créées pour chaque personnage.

On apprend ainsi quelles sont les influences et les ambitions derrière les thèmes de Galeb, Leysha et Emem, avec des pistes qui ont été pensées par rapport à l’histoire de ces trois personnages. Vous pouvez ainsi découvrir les artistes qui se cachent derrière les compositions de chacun, de quoi donner envie de découvrir l’intégralité de la bande-son lorsque le jeu sortira.

Vampire: The Masquerade – Swansong sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch dans le courant du mois de février 2022.