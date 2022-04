Vampire The Masquerade Swansong : Preview du RPG narratif en vidéo

Prévu pour le mois de mai, Vampire The Maquerade Swansong est un RPG narratif développé par Big Bad Wolf, les créateurs du très sympathique The Council. Après avoir été repoussé, le titre arrive très bientôt et s’est laissé approcher par la presse il y a quelques semaines. L’occasion pour notre équipe de vous partager un premier avis plutôt élogieux, puisqu’en dépit d’une technique faiblarde, le jeu semble nous réserver quelques belles surprises.

Découvrez notre preview en vidéo d’ici la sortie de Vampire: The Masquerade – Swansong prévue le 19 mai 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch.