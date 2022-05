Vampire: The Masquerade – Swansong s’attarde en détail sur le personnage d’Emem

Vampire: The Masquerade – Swansong sort maintenant dans quelques jours seulement, mais Nacon et le studio Big Bad Wolf ont encore pas mal de sujets à évoquer en vidéo afin de mieux nous présenter son prochain RPG narratif. Après avoir montré en détail ses mécaniques de RPG, l’éditeur a commencé à consacré une série de journaux de développeurs, qui s’attardent sur les différents protagonistes du jeu. On a d’abord eu droit à un focus sur Galeb, et c’est lors de l’AG French Direct que Nacon a présenté une vidéo centrée sur le personnage d’Emem.

Emem la séductrice

On nous explique alors les origines du personnage, liées au monde du spectacle, et qui est en quelque sorte une célébrité au sein de la société de vampires, alors qu’elle est devenue vampire par choix, et surtout par amour. Elle tient alors de grands clubs qui sont mesure de recevoir n’importe quels clans sans tension.

Sa capacité vampirique unique lui permet surtout de se démarquer lors des phases de dialogues, où elle pourra subjuguer les personnes en face d’elle, comme une vraie négociatrice.

Vampire: The Masquerade – Swansong sortira le 19 mai 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu en date pour en savoir plus sur le jeu.