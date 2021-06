Vampire the Masquerade Bloodhunt : On y a joué, premier avis en vidéo

Ce jeudi soir s’est tenue la cérémonie d’ouverture du Summer Game Fest que l’on vous a déjà résumé. Parmi les annonces, on a pu découvrir un certain Vampire the Masquerade Bloodhunt, Battle Royale développé par le jeune studio Sharkmob. La petite surprise, c’est que notre équipe avait déjà pu y jouer en avant-première quelques jours plus tôt.

On vous partage ainsi notre avis en vidéo, en complément de notre aperçu, pour vous permettre d’en voir un peu plus sur ce titre multijoueur. Malgré l’étiquette « d’énième Battle Royale », force est de constater qu’il possède pas mal de qualités. Petit bonus : la vidéo est jonchée de gameplay encore inédit.