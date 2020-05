Valorant sortira officiellement le 2 juin prochain

Le Summer Game Fest commence doucement à faire ses annonces grâce à ses nombreux partenaires dont Riot Games qui annonce aujourd’hui une grosse nouvelle pour leur FPS Valorant.

La fin de la bêta pour Valorant

Annoncé dans un live du Summer Game Festival par la productrice exécutive et le directeur du jeu, Valorant se lancera donc officiellement le 2 juin prochain sur PC. Cela veut dire que la bêta fermée se terminera et qu’il n’y aura plus besoin de regarder des streams en croisant les doigts pour espérer y jouer.

Cette méthode aura toutefois participé à son succès avec un peu moins de deux millions de spectateurs au lancement. Durant cette bêta le titre à quelque peu évolué avec des équilibrages ou encore des modifications de design (comme les portraits de certains personnage). Le Counter Strike-like a aussi connu des polémiques avec le comportement inapproprié de certains joueurs lors des parties en ligne ainsi que du système anti-cheat.

A partir du 28 mai qui marque la fin de la phase de bêta, les comptes seront donc réinitialisés pour que tout le monde démarre au même point le jour du lancement, et Riot compte implanter de nouveaux serveurs à Atlanta, Dallas, Londres, Madrid, et à Varsovie pour réduire la latence.

Valorant sortira le 2 juin prochain sur PC.