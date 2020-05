Summer Game Fest : un festival de 4 mois qui remplace l’E3

A cause des circonstances que l’on connait, tous les différents rassemblements sont annulés ou ont lieu sous une autre forme. Ainsi, afin de palier notamment à l’absence de l’E3 en 2020, le salon majeur de l’industrie se déroulant chaque année en juin à Los Angeles, un nouvel événement voit le jour : le Summer Game Fest.

Introducing @summergamefest, a new season of news, in-game events, and playable content from the entire video game industry. May – August 2020, and a developer showcase with @iam8bit too. See you soon! https://t.co/Hp7WuLrjXk pic.twitter.com/DashSP4Q5I

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) May 1, 2020