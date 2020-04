Valorant

Valorant est un FPS compétitif disponible en Free to Play édité et développé par Riot Games, les créateurs du célèbre MOBA League of Legends. Le titre reprend énormément d'éléments de la licence de Valve, Counter Strike. Dans des matchs en 5 contre 5, le but pour les attaquants est de poser une bombe et de la faire exploser avant le temps imparti. Les défenseurs ont quant à eux pour but de les en empêcher. Chaque agent dispose de compétences uniques permettant de s'essayer à différents styles de jeu et de stratégies en équipe.