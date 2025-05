Urban Games annonce le retour de sa licence de gestion de transports avec Transport Fever 3, prévu pour 2026 sur PC et consoles

Plutôt bien reçu avec plus de 22 000 évaluations très positives sur Steam, Transport Fever 2 a su conquérir son public. Il faut dire que gérer tout un réseau de transport à différentes échelles et périodes de l’Histoire a son petit côté addictif et satisfaisant. Six ans après, Urban Games souhaite passer à l’étape supérieure avec sa licence en proposant Transport Fever 3. Une annonce qui s’accompagne directement de la mise en place d’une bêta.