Transport Fever 3 : le célèbre jeu de gestion de transports s’offre un premier trailer de gameplay

Plus de 275 véhicules et un moteur entièrement repensé

Présenté comme « le projet le plus ambitieux » du studio, Transport Fever 3 entend repousser les limites de la série avec plus de 275 véhicules jouables, allant des trains à vapeur historiques jusqu’aux avions modernes. Parmi les grandes nouveautés, on retrouve l’arrivée des hélicoptères et des trams-cargo, une première dans la licence, qui viendront compléter les moyens de transport déjà existants.

Urban Games a également annoncé une refonte complète du moteur technique du jeu, avec un système d’éclairage amélioré, des effets de pluie dynamiques et des animations plus détaillées. Les développeurs promettent ainsi une expérience plus immersive, aussi bien visuellement qu’au niveau du sound-design, tout en conservant la compatibilité avec les mods, un aspect très apprécié de la communauté depuis Transport Fever 2.

Les premières images présentées dans le trailer montrent aussi plusieurs grands monuments à construire et débloquer, chacun apportant de nouveaux défis logistiques. Les fans peuvent s’attendre à un gameplay plus profond, mêlant planification urbaine et optimisation des flux de transport sur des cartes encore plus vivantes. Urban Games promet de dévoiler de nouvelles informations dans les prochains mois.

Transport Fever 3 débarquera sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S en 2026, sans plus de précision pour le moment.