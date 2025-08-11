Une série TV Far Cry devrait voir le jour selon une fuite du site officiel d’Ubisoft

Une anthologie serait prévue

Ubisoft a beau avoir eu le réflexe d’effacer cet article assez rapidement, Reddit n’en a pas manqué une seule miette. Selon les informations qui étaient disponibles sur cette page, il a ainsi été noté que Far Cry allait être adapté en série TV par FX, qui est aujourd’hui possédée par Disney.

Cette série serait placée entre les mains de Rob Mac (ou Rob McElhenney si vous préférez) et Noah Hawley, ce dernier étant un habitué de la chaîne FX étant donné qu’il est derrière les récentes séries Fargo et Alien: Earth. Un gros poisson donc, tandis que Rob Mac, connu pour les séries It’s Always Sunny in Philadelphia, Mythic Quest et Welcome to Wrexham devrait jouer l’un des rôles principaux dans cette adaptation. En plus de ce duo, la série compterait aussi d’autres producteurs et productrices dont Jackie Cohn (More Better Productions), Michael Garcia (26Keys Productions), Nick Frenkel (3Arts Entertainment), et le trio d’Ubisoft Gérard Guillemot, Margaret Boykin, et Austin Dill.

La série prendrait la forme d’une anthologie dans laquelle chaque saison raconte une histoire distincte, comme dans les jeux. Boykin décrit cette adaptation de la façon suivante :

« Far Cry est une spirale psychologique qui n’hésite pas à aborder les aspects les plus sombres et les plus absurdes de l’humanité, ce qui s’accorde parfaitement avec le style narratif audacieux et audacieux de FX. »

Des informations qui sont encore à prendre avec des pincettes même si cela s’apparente à un article publié un peu en avance. On pourra techniquement dire qu’il s’agit là d’une deuxième adaptation de Far Cry, si l’on ratisse large en considérant que Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix est lié à la série (puisque cet animé a été inspiré par Far Cry 3: Blood Dragon).