Une plainte concernant le rachat d’Activision par Microsoft refait surface, menée par Embracer selon Bobby Kotick

Un Suédois en cacherait un autre

Game File a mis la main sur un dossier pour le moins étonnant concernant Activision et sa revente. Le groupe AP7 en a toujours après la peau de Bobby Kotick, et celui-ci se défend aujourd’hui à travers ses avocats concernant cette plainte qui le vise. Il dément l’accusation concernant une revente accélérée qui aurait permis d’éviter des affaires de harcèlements sexuels, tout en souhaitant montrer que derrière AP7 se cache en réalité… Embracer Group.

Les deux entreprises sont certes suédoises, mais selon Kotick, AP7 avait pour but de nuire à Activision afin d’aider Embracer, notamment pour éliminer la concurrence. il indique que la présidente d’AP7, Emma Ihre, travaillait chez Embracer au moment où la plainte a été déposée. Embracer a répondu en réfutant cette accusation :

« Nous sommes touchés par les propos de M. Kotick selon lesquels nous étions en concurrence avec Activision à ce niveau. Toutefois, et cela sera peut-être difficile à accepter pour M. Kotick, nous n’avons jamais eu besoin, et n’avons toujours pas besoin, de l’aide d’un fonds de pension suédois pour rivaliser avec Activision. En résumé, il n’y a eu aucune coordination ni collaboration entre Embracer et AP7 concernant les déclarations de M. Kotick. Aucun ordre du jour ni aucune instruction n’ont été transmis par Embracer, ni par l’intermédiaire d’Emma Ihre, ni directement à AP7. »

Kotick montre que Call of Duty va mal

Le dossier ne s’arrête pas là. Pour se défendre d’avoir vendu trop tôt Activision, à un prix trop avantageux, Kotick veut montrer qu’il a eu raison de prendre cette décision à ce moment-là. Et pour cela, il pointe du doigt l’état actuel d’Activision, et surtout Call of Duty. Il en profite pour répondre directement aux inquiétudes de la FTC, qui pensait que voir Microsoft posséder Call of Duty créerait un monopole sur le marché, alors qu’aujourd’hui, la Xbox Series est en difficulté, tandis que le dernier épisode de la saga se vend moins bien que prévu :

« Call of Duty devrait enregistrer des performances inférieures de plus de 60 % à celles de l’année dernière en raison de la forte concurrence de titres comme Battlefield, ce qui anéantit l’argument désormais invalidé de la FTC concernant le prétendu monopole de Call of Duty et le manque de concurrence dans la catégorie des jeux d’action à la première personne. »

On ne sait pas réellement d’où Kotick sort cette donnée concernant une baisse de 60%, étant donné qu’il n’aurait pas fourni de preuve matérielle de cela. On sait en revanche que Black Ops 7 semble se vendre moins bien que Black Ops 6, reste à savoir si cette baisse est aussi énorme que cela.