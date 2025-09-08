Une nouvelle édition du PC Gaming Show aura lieu au Tokyo Game Show, avec des annonces de SEGA et Devolver

En espérant une meilleure édition que celle de cet été

On vous l’accorde, sur le papier, ce n’est pas la présence d’un PC Gaming Show, qui va rendre ce Tokyo Game Show 2025 incontournable, tant l’émission de PC Gamer se montre souvent pénible à regarder. Pour autant, l’annonce est quelque peu surprenante étant donné que ce n’est pas forcément au sein du salon japonais que l’on aurait parié sur une nouvelle édition du show.

PC Gamer annonce aujourd’hui un PC Gaming Show Tokyo Direct, qui aura lieu à la toute fin de l’événement puisqu’il est prévu pour le 28 septembre à 18 heures chez nous. Au programme, quelques interviews et des trailers exclusifs, ainsi que des annonces totalement inédites. Trois participants sont déjà connus, à savoir SEGA, Devolver Digital et Nightdive Studios, sans que l’on sache précisément quels jeux seront ici présentés.

L’événement sera à suivre sur YouTube et Twitch, et si vous souhaitez ne louper aucune information tout en évitant de passer une fin de dimanche devant un show probablement mal rythmé, comptez sur nous pour vous résumer les annonces les plus importantes dans la foulée de la diffusion. Rappelons également que le Tokyo Game Show aura lieu du 25 au 28 septembre prochain.