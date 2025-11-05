Une mention « cross-buy » qui pourrait concerner le PC et la PS5 apparait sur le PlayStation Network
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Quand Xbox fait un all-in sur la stratégie multiplateforme, PlayStation ne se précipite pas et reste plus prudent en exportant uniquement ses jeux sur PC, et ce plusieurs mois après leur sortie. Le sens dans lequel va l’industrie laisse cependant sous-entendre que cela va s’accélérer dans les années à venir, étant donné que le PC devient une plateforme importante pour PlayStation. Au point d’avoir des jeux bénéficiant d’un service à la Xbox Play Anywhere ? C’est la rumeur du moment, qui fait suite à l’apparition de certaines icônes sur le PlayStation Network.
Un PS Play Anywhere ?
C’est en allant fouiller sur le PlayStation Network que Amethxst a pu trouver des symboles étranges, dont un qui fait directement mention de « cross-buy », autrement dit de pouvoir acheter un jeu sur une plateforme pour aussi en profiter sur une autre. Chose que l’on retrouve chez Xbox, mais pas chez PlayStation, étant donné que la stratégie PC de ce dernier n’est pas encore aussi avancée.
L’insider billbil-kun de Dealabs a vérifié l’authenticité de cette fuite et peut attester que ce symbole existe vraiment sur le PlayStation Network (depuis juin 2025), comme s’il avait été mis en place pour préparer quelque chose. La mention « crossbuy-tag » apparaîtrait également dans certains fichiers CSS du PlayStation Store. Et à tout cela s’ajoute une icône représentant la PS5 et le PC, qui pourrait donc facilement être associée avec la notion de cross-buy, puisque c’est de toute façon la seule autre plateforme sur laquelle Sony veut sortir des jeux en dehors de sa PS5.
Peut-être qu’il ne s’agit que de préparer le terrain pour un lointain avenir, à moins que le constructeur se décide réellement à nous donner la possibilité d’acheter des jeux en une fois pour en profiter sur PC et PS5.
Cet article peut contenir des liens affiliés