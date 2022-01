Uncharted : Naughty Dog exprime à nouveau son envie de continuer la licence

Si l’année 2022 devrait être celle de The Last of Us, avec un remake et une director’s cut dans les tuyaux selon les dernières rumeurs, Naughty Dog espère contenter les fans d’Uncharted avec la sortie de Uncharted: Legacy of Thieves Collection et celle du film avec Tom Holland à l’affiche. Uncharted 4 sonnait comme une fin parfaite pour la saga, mais qu’on ne s’y trompe pas, Naughty Dog brûle d’envie de continuer à étendre la licence.

Uncharted reviendra, c’est presque acté

Ce n’est pas la première fois que le studio indique avoir l’envie d’étendre l’univers de la saga, mais on en a une nouvelle fois la preuve grâce à une interview de Kurt Margenau (co-lead designer d’Uncharted 4 et réalisateur de The Lost Legacy) et Shaun Escayg (directeur créatif sur The Lost Legacy), publiée dans les colonnes de Games Radar.

Lorsque le site les interroge sur la possibilité d’un Uncharted 5, Shaun Escayg répond :

« Je pense que l’on peut dire avec certitude qu’il ne faut jamais dire jamais. Oui, Uncharted est une licence que nous adorons – que le studio adore. Je l’adore, et Kurt l’adore. C’est un monde que nous voulons voir davantage. Alors je peux certainement répondre ça. »

On se doute effectivement que le studio ne va pas abandonner l’une de ses deux poules aux œufs d’or, la question est maintenant de savoir sous quel forme la saga peut continuer.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection sera disponible officiellement dès le 28 janvier prochain, d’abord sur PS5, puis plus tard sur PC. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir plus.