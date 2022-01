The Last of Us : Une sortie cette année pour le remake et une Director’s Cut pour TLOU 2 ?

L’année dernière, on a pu entendre parler d’une rumeur évoquant une remake pour The Last of Us premier du nom, aussi étonnant que cela puisse paraitre (étant donné que le jeu original tient encore bien la route aujourd’hui). Naughty Dog a aussi récemment affirmer sur plusieurs projets à la fois, et on imaginait facilement que plusieurs projets The Last of Us étaient dans les cartons. Et selon Tom Henderson, insider réputé, il se pourrait que l’on ait droit à un vrai festival autour de la licence en 2022.

Une année autour de Joel et Ellie ?

Heard from multiple people now that the TLOU remake is nearly finished and could release during the latter half of 2022🧐 pic.twitter.com/ZxmNU7zS9k — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 5, 2022

Dans une série de tweet, Henderson déclare alors que l’année 2022 pourrait être chargée pour la série, avec notamment la sortie du remake du premier, une Director’s Cut pour The Last of Us Part II et le standalone multijoueur :

« J’ai entendu via de multiples sources que le remake de TLOU est presque terminé et pourrait sortir durant la deuxième moitié de 2022 […] Avec le multijoueur de TLOU 2 et TLOU 2 Director’s Cut – j’ai entendu qu’ils arrivaient aussi – mais je ne sais pas quand et comment. »

VGC confirme les dires de l’insider en déclarant avoir entendu les mêmes choses. Il spécule ensuite que cela pourrait combler la fin d’année de Sony si jamais God of War Ragnarok était repoussé à début 2023, et déclare aussi que toutes ces sorties pourraient servir à booster la série sur HBO, dont le tournage va durer encore quelques mois.