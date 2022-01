Test Uncharted: Legacy of Thieves Collection – Une compilation à posséder absolument ?

La franchise Uncharted étant encore dans le coeur des fans, Naughty Dog en a donc profité pour sortir Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Disponible officiellement dès le 28 janvier prochain d’abord sur PS5 puis plus tard sur PC, la compilation regroupe Uncharted 4 : A Thief’s End ainsi que son stand-alone, Uncharted : The Lost Legacy. Cette galette qui se dote de quelques apports supplémentaires est-elle vraiment incontournable pour les joueurs PS5, en attendant sa sortie chez les PCistes ?

Conditions de test : Nous avons joué quelques heures à Uncharted: Legacy of Thieves Collection sur PS5 sans forcément finir les deux titres, et afin de voir les réelles différences avec les jeux originaux.

Uncharted 4, la dernière excellente aventure de Nathan Drake

Avant de rentrer dans le vif du sujet et d’aborder les quelques nouveautés et features dont dispose cette compilation PS5, on rappelle ce que sont ces deux volets de la licence lucrative qu’est Uncharted, avec tout d’abord ce quatrième opus. Uncharted 4 : A Thief’s End nous permet d’incarner une toute dernière fois Nathan Drake. Le bougre, ayant arrêté les aventures périlleuses et étant désormais marié à Elena Fisher, va être forcé de reprendre du service.

En effet, notre héros sera à la recherche du trésor perdu d’Henry Avery, notamment pour sauver la tête de son frère Sam que Nathan croyait mort. Dans cette nouvelle péripétie, il faut dire que Naughty Dog a fait terriblement fort. On retrouve de nouveaux personnages hauts en couleur, une narration et une mise en scène toujours ébouriffantes, mais surtout une conclusion au personnage de Nathan Drake bougrement satisfaisante et belle à la fois.

Et dans le gameplay, Naughty Dog a su une nouvelle fois être inventif. En mélangeant gunfights tendus, plateformes avec de nouvelles mécaniques ou encore des énigmes bien ficelées ainsi que quelques courses-poursuites bien senties, ce quatrième volet est complet à bien des égards. Le studio américain a su ainsi reprendre les bases des précédents volets, tout en incorporant des nouveautés intéressantes avec le grappin, voire en proposant des séquences avec des terrains plus ouverts, notamment à Madagascar ou en Ecosse.

Toutefois, les soucis de précision sur les sauts, les collisions ou l’IA sont les bémols de ce quatrième volet. Cependant, le titre est tellement bourré de qualités qu’on les oublie assez vite. De plus, la direction artistique et les graphismes sont tout aussi époustouflants, comme ce fut le cas avec la trilogie de la franchise sur PS3. Sachez au passage que notre test est disponible par ici si vous voulez plus de détails.

Uncharted : The Lost Legacy, l’épisode qui ne prend pas trop de risques

Vient ensuite ce Uncharted : The Lost Legacy. Ici, il n’est donc plus question d’avoir Nathan Drake en héros, mais bel et bien Chloé Frazer, accompagnée dans ce périple Hindou par Nadine Ross, déjà présente dans le quatrième opus. Nos deux aventurières vont devoir tout faire pour trouver la défense de Ganesh, un nouveau trésor perdu. Mais cela ne sera pas de tout repos car un certain Asav, qui connait bien Nadine Ross, veut s’en emparer lui aussi et dispose d’une armée colossale pour parvenir à ses fins.

Il s’agit là d’une nouvelle aventure dans les clous de ses prédécesseurs, si ce n’est que le titre est beaucoup moins surprenant. Le méchant de l’histoire nous apporte clairement une sensation de déjà-vu en plus d’être fade, et la mise en scène surprend moins, forcément. Cela dit, le point intéressant sera la relation entre Nadine et Chloé, qui évolue au fil du jeu. Celles-ci forment finalement un beau duo, qui arrive quand même à faire presque oublier l’indétrônable Nathan Drake.

Du côté du gameplay, il n’y a aussi rien de bien nouveau sur ce stand-alone. Grosso modo, on retrouve les mêmes ingrédients que dans Uncharted 4 : A Thief’s End avec des gunfights, des énigmes, de la grimpette et un peu de courses-poursuites. Les mêmes nouvelles mécaniques de gameplay du quatrième opus sont présentes sur ce stand-alone, ce qui fait que le soft ne prend aucun risque sur la formule, qui reste cela dit une nouvelle fois efficace. Le titre parait même un poil plus souple, mais on retrouve forcément les mêmes défauts que son prédécesseur, dont quelques énigmes qui ressemblent curieusement à Uncharted 4.

Qui plus est, le soft se finit plus rapidement que Uncharted 4 : A Thief’s End, avec environ 8 heures de jeu seulement contre un peu plus sur le précédent opus, soit entre 12 et 14 heures. En revanche, le bébé de Naughty Dog est toujours aussi impressionnant graphiquement comme artistiquement, avec des panoramas qui donnent envie de voyager. Bien entendu, si vous voulez avoir plus de détails sur cet épisode, vous pouvez visualiser notre test.

Que valent les « nouveautés » de cette compilation ?

Maintenant que la mémoire est rafraichie, qu’est ce que cette compilation nouvelle génération a à nous offrir ? Dans un premier temps, sachez que les temps de chargement sont drastiquement réduits grâce au SSD de la PS5, ce qui donne une expérience largement plus fluide que sur PS4. Et en parlant de fluidité, sachez que le soft est désormais jouable en mode Fidélité, Performance ou Performance +. Autrement dit, vous pouvez jouer au soft respectivement en 4k 30 FPS, 1080P 60 FPS, voire 120 FPS mais avec une résolution réduite. Autant dire que les joueurs PS5 seront aux anges, et pourront profiter de la compilation de trois manières différentes en matière de résolution ou fluidité.

Concernant les autres nouveautés, sachez que le soft incorpore les fonctionnalités de la DualSense. Ainsi, vous pourrez profiter des gâchettes adaptatives, mais aussi du retour haptique au niveau des vibrations. Ceci dit, force est de constater que les gâchettes adaptatives ne sont pas assez bien utilisées à notre grand regret, même si le retour de force sur ces dernières est quand même un tant soit peu plaisant.

Au-delà de ça, sachez que la résolution est bien meilleure, et que le moteur graphique a été légèrement embelli. On retrouve ainsi quelques effets de reflet relativement grisants, des couleurs un peu plus profondes, ou encore des jeux de lumière qui mettent encore une sacrée claque. Naughty Dog a donc bien fait de peaufiner son moteur graphique avec la puissance de la PS5 et il faut dire qu’aujourd’hui encore, les deux volets sont tout simplement des bombes visuelles dans pratiquement tous les domaines, et flattent violemment nos rétines. On pourra au passage pinailler sur les quelques bugs de collision ou d’affichage encore un peu présents, mais ce n’est pas vraiment cela qui ternira le plaisir de jeu.

Avant d’aborder les choses qui fâchent un peu, sachez aussi que les possesseurs des volets originaux sur PS4 en physique ou numérique, pourront bénéficier de cette upgrade PS5 pour seulement 10 €, ce qui reste un prix relativement honnête (même en ne possédant qu’un des deux jeux). En revanche pour les autres, il faudra s’acquitter de la somme de 49.99 €, ce qui reste un prix élevé pour deux titres sorti il y a un petit moment, et même si leur durée de vie cumulée est convenable. Dans les choses qui fâchent, il y aura de surcroit l’absence des trois volets originaux, qui auraient été bienvenus, voire le multijoueur d’Uncharted 4, hélas absent…

Terminons quand même sur une bonne note, avec cette possibilité de transférer sa sauvegarde PS4 directement sur la version PS5 de cette compilation. Effectivement, dans le menu des deux titres, vous pourrez importer votre sauvegarde PS4 directement sur PS5, et ainsi reprendre votre progression là où vous l’aviez laissée. Voilà une feature très intéressante, et qui évitera de ce fait aux joueurs de devoir tout recommencer de zéro. Au passage pour les trophées, notez qu’ils seront aussi transférés. Néanmoins, nous n’avons pas pu établir lors du test s’il y avait de nouveaux trophées pour ceux qui ne peuvent pas importer leurs sauvegardes et donc leurs trophées… Ce sera une chose à vérifier à sa sortie en somme.