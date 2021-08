Naughty Dog veut continuer Uncharted et The Last of Us tout en créant de nouvelles licences

Naughty Dog a récemment montré que son premier jeu multijoueur était bien dans les cartons, avec un recrutement intensif qui continue. Mais que les fans du studio se rassurent, cela ne veut pas dire pour autant que Naughty Dog va arrêter les jeux solo, bien au contraire, comme on l’apprend dans une interview de Evan Wells et Neil Druckmann, les deux co-directeurs du studio, réalisée chez Game Informer.

Les jeux solo avant tout

Le site est d’abord revenu sur l’histoire du studio, et sur le fait que Naughty Dog avait l’habitude de publier des jeux un peu plus colorés par le passé, notamment des jeux de plateformes. Lorsqu’il lui est demandé si le studio pouvait un jour revenir à ses racines en publiant un nouveau jeu du genre, Evan Wells déclare :

« Si nous avions des ressources illimités et le temps, ce serait super amusant de faire ça. Quand vous regardez ce que fait Insomniac avec Ratchet and Clank, c’est excitant. C’est génial de voir ce genre de choses. Nous sommes juste limité par le temps vous savez, j’ai 48 ans et je ne sais pas encore combien de jeux je pourrais réaliser, donc il faut faire des choix. »

On l’aura compris, ce n’est pas demain que Naughty Dog va renouer avec ses premiers amours, mais ce qui est sur, c’est que le studio ne compte pas s’écarter complétement des jeux d’aventure en solo. Game Informer a demandé si les jeux solo restaient le futur du studio, ce à quoi Evan Wells répond :

« Absolument. Ouai, et c’est en quelque sorte dans notre ADN de raconter ces histoires. Je pense que cela va continuer. Les expériences solo sont proches de nous et chères à notre coeur. C’est ce qui a attiré beaucoup de monde vers Naughty Dog, et c’est ce qui les inspire, alors je pense que nous allons continuer aussi longtemps que possible. »

Et si un projet multijoueur est bien en route, potentiellement en lien avec The Last of Us, Evan Wells affirme que le développement de nouvelles licence et le fait de continuer à exploiter Uncharted et TLOU sont tous les deux dans les plans :

« Je pense qu’il y a de l’enthousiasme pour développer une nouvelle licence, mais il y a toujours une tonne d’amour pour Uncharted et The Last of Us, et je pense que vous verrez ces deux sortes de projets de notre part dans le futur. »

Un futur que l’on espère sans crunch pour le studio, qui est également revenu sur ces affaires au cours de l’interview. Neil Druckmann déclare alors que le crunch est différent selon les personnes, et qu’il faut justement agir au cas par cas pour voir ce que chaque personne a besoin. C’est dans cette optique que le studio a mis beaucoup d’effort dans le recrutement de plus de managers, qui vont s’assurer du bien-être des employés.

Reste à voir si cette solution sera bien appliquée et si elle sera efficace, mais comme pour tant de studios, on imagine que tout ne va pas se régler d’un seul coup.