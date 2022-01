Uncharted : Un nouvel extrait du film dévoile la séquence de l’avion-cargo

Le film Uncharted est maintenant sur de bons rails pour sortir dans les salles obscures, après moult reports. Et si on est pas à l’abri d’un nouveau retard, étant donné que Sony joue la prudence sur certains films face à la contagion d’Omicron (en témoigne le report du film Morbius, censé sortir en janvier et reporté en avril), Uncharted est toujours prévu pour le mois de février. Tom Holland a de nouveau participé à la promotion du film aujourd’hui en se rendant au CES 2022, lors de la conférence Sony.

