La série Fallout repart presque bredouille aux Emmy Awards 2024 malgré 16 nominations

Le samouraï est plus fort que la goule

Nommée dans 16 catégories, Fallout avait statistiquement pas mal de chances de remporter quelques statuettes. Du moins, si elle ne tombait pas la même année que Shogun, la série phénomène de FX. Celle-ci a réalisé un record en remportant 18 récompenses lors de cette cérémonie, laissant ainsi peu de place à ses concurrentes. C’est donc elle qui a été sacrée « meilleure série dramatique », face à Fallout et d’autres. Et ce scénario s’est répété dans beaucoup de catégories, jusqu’à celle nommée « Outstanding Music Supervision », dont le prix a été décerné à l’épisode « The End » de Fallout.

La série repart donc avec une statuette de consolation (ce qui n’est pas rien) en étant devancée sur tous les autres fronts, comme c’était attendu. The Last of Us et ses 8 Emmys peuvent donc dormir tranquilles, mais Fallout prendra peut-être sa revanche avec sa saison 2, qui est déjà en production et qui ne devrait pas concourir avec la saison 2 de Shogun, cette dernière n’étant qu’au stade de l’écriture. Prochain rendez-vous pour Fallout, les Golden Globes en janvier, même s’il ne faudra pas se faire trop d’illusions là non plus.