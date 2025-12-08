Un nouveau jeu Postal est annulé deux jours après son annonce, lorsque l’éditeur s’est rendu compte que de l’IA était utilisée

Le studio a fermé ses portes dans la foulée

Lors de l’annonce de POSTAL: Bullet Paradise, qui devait être un FPS un peu rétro faisant hommage à toute la série, le public a vite repéré des traces d’IA générative dans le jeu de Goonswarm Games, et ne s’est pas fait prier pour le souligner.

Dans un premier temps, l’éditeur Running With Scissors a refusé de voir la vérité en face malgré toutes les premières critiques sur le jeu. Jusqu’à ce que les retours deviennent tellement importants qu’il soit contraint de constater que le studio avait bien utilisé cet outil.

Cela aurait pu être un non-incident tant l’IA générative est de plus en plus courante, mais la très mauvaise réception de la bande-annonce a refroidi les ardeurs de l’éditeur, qui a décidé de couper les ponts avec le studio tout en annulant POSTAL: Bullet Paradise. Vince Desi, fondateur de Running With Scissors, a alors déclaré (via Gematsu) :

« Suite à l’annonce de POSTAL: Bullet Paradise, un titre que Running With Scissors prévoyait de publier mais pas de développer, nous avons été submergés de réactions négatives de la part de notre communauté POSTAL, très inquiète. Leurs retours indiquent clairement que certains éléments du jeu sont très probablement générés par IA, ce qui a gravement nui à notre marque et à la réputation de notre entreprise. Nous avons toujours été, et serons toujours, transparents avec notre communauté. Notre confiance envers l’équipe de développement Goonswarm Games est rompue ; par conséquent, nous avons abandonné le projet. De belles choses sont à venir (certaines que vous connaissez déjà, d’autres non). »

Le studio a répondu, indiquant qu’il contestait ces accusations concernant l’IA générative. Mais le lendemain, après une enquête interne, il admet que l’outil a bien été utilisé pour des images promotionnelles, par des partenaires externes. Toute cette histoire l’oblige maintenant à fermer ses portes. Une conclusion brutale pour cette petite équipe.