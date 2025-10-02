Un nouveau jeu FIFA va voir le jour, mais Electronic Arts ne devrait pas avoir peur de la concurrence

Les mascottes s’en mêlent

FIFA Heroes n’est certainement pas la relève des jeux FIFA d’Electronic Arts, et n’est clairement pas non plus un concurrent qui viendra enquiquiner l’éditeur. La FIFA a collaboré avec le studio Enver pour donner vie à ce jeu offrant des matchs en 5 vs 5, qui ne va pas que mettre en scène des joueurs bien connus.

On y retrouvera aussi des personnages fictifs ainsi que des mascottes des équipes de la Coupe du monde 2026, qui tâteront aussi bien du ballon rond que les plus grandes stars de ce sport. On sera donc sur un gameplay très orienté arcade, avec des joueurs ou des mascottes qui auront droit à des capacités spéciales uniques. Et si la première vidéo du jeu — évidemment sans aucune image de gameplay — nous indique que le titre est avant tout destiné aux mobiles, la FIFA précise aussi que le jeu arrivera sur les consoles PlayStation, Xbox, et même sur Switch.

En attendant de voir à quoi tout cela va ressembler, EA peut dormir sur ses deux oreilles.