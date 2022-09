Un Nintendo Direct en septembre commence à se préciser, avec beaucoup de Zelda ?

L’été est sur le point de s’achever, mais c’est maintenant que les éditeurs et les constructeurs vont être les plus actifs. La semaine prochaine, on a déjà deux rendez-vous de fixés avec Disney et Ubisoft, et on s’attend à ce que Sony dégaine un PlayStation Showcase à tout moment. Tout porte à croire que Nintendo va aussi jouer la carte du Nintendo Direct en septembre, et le journaliste Jeff Grubb semble en être particulièrement certain.

Des portages très attendus au programme ?

Dans sa dernière émission en compagnie de Mike Minotti de GamesBeat, le journaliste est revenu sur la possibilité d’un Nintendo Direct en septembre, qui est déjà acquise pour lui. Il déclare ne pas savoir si l’on parle d’un vrai gros Nintendo Direct, ou d’un Mini, voire d’un Partner Showcase, mais selon lui un Nintendo Direct aura lieu en septembre, sous une forme ou une autre.

Il semble être plus partant sur l’hypothèse d’un vrai Nintendo Direct, car lui et Minotti affirment que l’on y verra du Zelda, et surtout des remasters très attendus. Minotti déclare :

« Pour être clair les gars, la seule chose dont nous sommes très, très sûrs qui pourrait être annoncée lors de ce Direct, ce sont les portages de Wind Waker et de Twilight Princess sur Switch. »

Malgré des rumeurs qui n’ont pas abouti, cela fait un moment que l’on évoque ces portages, qui vont forcément finir par arriver un jour étant donné la stratégie de Nintendo qui consiste à offrir des portages par dizaine à sa Switch.

On restera tout de même prudents avec ce genre de déclarations, même si l’hypothèse d’un Nintendo Direct en septembre est facile à croire, étant donné que Nintendo a souvent utilisé le mois de septembre des années précédentes pour nous offrir une présentation. Patience donc.