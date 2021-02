Zelda : Wind Waker et Twilight Princess arriveront bien cette année selon certaines sources

Il va sans dire que le Nintendo Direct d’hier soir n’a pas forcément comblé les attentes des fans à l’occasion des 35 ans de Zelda avec uniquement une annonce pour The Legend of Zelda : Skyward Sword HD. Toutefois vous pouvez garder espoir car selon certaines sources fiables, nous devrions avoir bien plus au cours de l’année.

Wind Waker et Twilight Princess bientôt sur Switch ?

Selon Andy Robinson, un journaliste du site VGC, Nintendo devrait également sortir The Legend of Zelda : Twilight Princess et The Legend of Zelda Wind Waker cette année sur Switch. L’homme semble pour le moins confiant en énonçant cette affirmation :

For those disappointed with the Skyward Sword remaster, Wind Waker and Twilight Princess are 100% coming this year. So that's at least one good 3D Zelda. — Andy Robinson (@AndyPlaytonic) February 18, 2021

« Pour ceux qui ont été déçus avec Skyward Sword remaster, Wind Waker et Twilight Princess arrive 100% cette année. » On peut aisément croire ses informations étant donné qu’il avait déjà plus ou moins prédit Super Mario 3D All Stars avant l’annonce du direct dédié aux 35 ans de Mario.

En lisant entre les lignes, le journaliste d’Eurogamer Tom Phillips semble également aller dans ce sens en répondant à un utilisateur de twitter concernant ces deux jeux Zelda : « Rendez-vous dans quelques mois 🙂 »

See you in a couple months 🙂 — Tom Phillips (@tomphillipsEG) February 18, 2021

Les feux sont donc au vert et l’on peut reprendre espoir. On rappelle que Eiji Anouma nous a annoncé que l’on aurait des nouvelles de The Legend of Zelda : Breath of the Wilds 2 cette année. On imagine donc un Nintendo Direct spécial Zelda avec des infos sur cette suite et l’annonce d’une compilation avec les versions Wii U de Wind Waker et Twilight Princess.

En attendant, sachez que les précommandes pour The Legend of Zelda : Skyward Sword HD viennent d’ouvrir.