Eiji Aonuma ne pense pas que le prochain Zelda sera une suite à Tears of the Kingdom

La formule est arrivée au bout de son concept

Si Breath of the Wild avait eu droit à un DLC, ce n’est toujours pas le cas de Tears of the Kingdom, étant donné que son producteur Eiji Aonuma avait indiqué que ce n’était pas dans les plans. En déclarant cela, il avait aussi précisé qu’il préférait conserver ses idées pour une suite ou un nouveau jeu, mais c’est vraisemblablement la deuxième option qui sera choisie. C’est du moins ce que l’on déduit d’une nouvelle interview réalisée par Game Informer, dans laquelle Aonuma et le réalisateur Hidemaro Fujibayashi. Le producteur indique que réaliser une suite à Tears of the Kingdom serait un peu étrange :

« Eh bien, ce serait une suite d’une suite, ce qui devient un peu fou quand on y pense ! Mais comme je l’ai mentionné précédemment, avec Tears of the Kingdom, nous cherchions à reconstruire sur le monde que nous avions créé avec Breath of the Wild et à vraiment épuiser les possibilités de ce que nous pouvions mettre dans ce monde. Je pense que c’est – pour utiliser un terme un peu embarrassant – une apothéose, ou la forme finale de cette version de The Legend of Zelda. À cet égard, je ne pense pas que nous ferons une suite directe. »

Ce qui est – malgré toutes les qualités de Tears of the Kingdom – sans doute une bonne nouvelle. Reste à voir si la nouvelle direction choisie par le prochain épisode sera aussi gagnante que celle-ci.