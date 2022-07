Ubisoft : Le prochain Ubisoft Forward aura lieu le 10 septembre, que peut-on en attendre ?

C’est maintenant clair, Ubisoft fera l’impasse sur une conférence en juillet ou en août et ne participera donc pas aux événements du Summer Game Fest. L’éditeur français avait déjà communiqué sur le fait qu’il ne fallait pas attendre de conférence de sa part avant quelque temps, et c’est désormais acté. On sait enfin quand aura lieu le prochain Ubisoft Forward, et ce sera donc à la rentrée.

Quand aura lieu le prochain Ubisoft Forward ?

Cela fait un moment que l’on a plus assisté à un Ubisoft Forward, mais Ubisoft a enfin fixé une date pour sa prochain présentation. Sortez vos agendas, car le prochain Ubisoft Forward aura lieu le 10 septembre prochain à 21 heures (heure française).

Cet Ubisoft Forward sera diffusé sur YouTube, Twitch, et sur le site officiel de l’éditeur.

Quels jeux peut-on attendre de cet Ubisoft Forward ?

Ici, pas de suspense, on imagine que la présentation sera fortement axée autour de la révélation du prochain épisode de la série Assassin’s Creed, qui fête cette année ses 15 ans d’existence. Ubisoft avait déjà précisé que le prochain épisode serait révélé en septembre, et on suppose donc que c’est lors de cet événement que l’on en saura plus sur le futur de la saga.

Etant donné que la date de diffusion de cet Ubisoft Forward est assez proche de la date de sortie de Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope, on imagine aussi que l’éditeur en fera une grosse et dernière promotion, pour ce jeu qui est prévu pour le 20 octobre.

Même si Skull & Bones aura droit à son mini-Ubisoft Forward le 7 juillet, il sera logiquement présent lui aussi. Il n’est pas non plus impensable que l’on puisse voir le prochain Just Dance.

Mais en dehors d’Assassin’s Creed, l’autre gros mastodonte d’Ubisoft devrait être Avatar: Frontiers of Pandora. Le jeu n’a pour l’instant pas livré une seule image de gameplay, alors qu’aux dernières nouvelles, et selon les dernières fuites, il est bien prévu pour sortir cette fin d’année. Cependant, une présentation en septembre pour une sortie en novembre/décembre semble être un peu juste, donc peut-être qu’on le verra avant cela ? Peut-être aura t-il droit au même traitement que Skull & Bones, avec une présentation dédiée. Qui sait.