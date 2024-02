Plus d’un million de copies de Zelda: Tears of the Kingdom piratées selon Nintendo, qui poursuit l’émulateur Switch Yuzu

Nintendo veut presser le citron

Le journaliste Stephen Totilo a mis en avant une plainte déposée par Nintendo America envers Tropic Haze, qui est à l’origine de Yuzu, en indiquant que la technologie développée ici favorise grandement le piratage des jeux Nintendo. Pour le prouver, le constructeur indique que près d’un million de copies illégales de Zelda: Tears of the Kingdom circulaient avant même la sortie du jeu, et que cela a permis à Yuzu de gagner plus d’argent à cette époque via son Patreon. Nintendo indique également que cela aurait contribué à spoiler le jeu avant le lancement officiel.

Pour obtenir gain de cause dans une telle affaire, Nintendo devra surtout prouver que Yuzu a distribué des copies illégales du jeu, et pas seulement donner un outil pour les lire. C’est bien là toute la zone grise dans le domaine de l’émulation, dont la technologie est tout à fait légale mais où la distribution de jeux émulés est plus préjudiciable. Si l’entreprise n’est pas en mesure de prouver que Yuzu a partagé des copies piratées du jeu, il y a peu de chance pour que les fabricants de l’émulateur soient inquiétés.

NEW: Nintendo is suing the creators of popular Switch emulator Yuzu, saying their tech illegally circumvents Nintendo's software encryption and facilitates piracy.

Seeks damages for alleged violations and a shutdown of the emulator. pic.twitter.com/SGZVI6Cs0x — Stephen Totilo (@stephentotilo) February 27, 2024