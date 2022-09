Ubisoft Forward : Trois autres jeux Assassin’s Creed en plus de Mirage seraient au programme selon Bloomberg

Si la prochaine édition de l’Ubisoft Forward n’aura lieu que ce samedi 10 septembre à 21h, il semblerait que son programme complet soit de moins en moins un secret pour le public depuis plusieurs jours, la faute notamment à de nombreuses fuites, et ça ne semble pas prêt de s’arrêter.

Outre la présence des titres Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope, Skull & Bones, The Division Heartland, The Division: Resurgence et Tom Clancy’s : The Division 2, l’éditeur français prévoirait, selon Bloomberg, d’annoncer trois autres jeux Assassin’s Creed, en plus de l’épisode Mirage dont l’existence a été officialisée la semaine dernière.

Project Red, Neo/Hexe et un jeu mobile bientôt présentés ?

Comme l’explique le très bien renseigné journaliste américain Jason Schreier, d’après diverses sources médiatiques et anonymes très proches de la société faisant de plus en plus de l’œil au géant chinois Tencent, les trois projets prévus pour être montrés lors de la conférence seront un jeu mobile et deux titres appartenant à la fameuse plateforme Assassin’s Creed Infinity.

Concernant ces deux futurs opus dont la sortie n’est pas envisagée avant 2024 au plus tôt, le premier, intitulé Project Red, est développé par Ubisoft Québec et devrait bien prendre place au Japon comme le laissait penser les rumeurs estivales à son sujet. Quant au second, son nom de code est Project Neo ou Hexe. Conçu par le studio canadien de Montréal, il aurait pour objectif de nous plonger au cœur de la chasse aux sorcières durant les derniers instants du Saint Empire Romain Germanique.

Rappelons que ces informations ne sont pas officielles et doivent donc être prises avec de grosses pincettes jusqu’à ce que l’Ubisoft Forward lève ou non le voile sur ces jeux d’ici quelques jours comme le suggère Jason Schreier. En attendant, notez que l’éditeur a profité du 15ème anniversaire d’Assassin’s Creed pour partager une petite vidéo hommage à la série en live-action.