Tencent augmente son emprise sur Ubisoft ainsi que sur la société de la famille Guillemot

Cela fait des années qu’Ubisoft est une proie potentielle pour de nombreux potentiels acquéreurs. Après avoir réussi à se débarrasser tant bien que mal de Vivendi, l’éditeur français n’a eu de cesse d’affirmer son indépendance et son envie de se débrouiller seul. Mais cela ne l’a pas empêché de s’ouvrir à divers investisseurs, comme Tencent en 2018, qui a pris possession de 5% des parts d’Ubisoft. Aujourd’hui, l’ombre de Tencent se renforce, même si pour le moment, l’acquisition complète d’Ubisoft ne semble pas être au programme.

NEWS: Tencent is NOT buying Ubisoft. But it is investing heavily in the company, announcing a new €300 million (about the same in $$) investment—49.9% stake—in Guillemot Bros, the company run by Ubisoft’s co-founders that has the largest stake in Ubisoft.

— Stephen Totilo (@stephentotilo) September 6, 2022