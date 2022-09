Assassin’s Creed : Une vidéo hommage en live-action pour fêter les 15 ans de la série

Cette année, la série Assassin’s Creed fête déjà ses quinze années d’existence. La licence aura marqué l’industrie tout au long de ces années, et Ubisoft compte bien nous en dire plus à propos de l’avenir de la série lors de son prochain Ubisoft Forward, mais avant cela, l’éditeur lui rend hommage à travers une nouvelle vidéo qui nous montre tous les protagonistes en action.

Pas de Norman cette fois

Cette vidéo n’a pas pour but de vous donner des indices sur le futur de la licence, mais met en avant toute son histoire avec des séquences en live-action, où l’on y voit des acteurs et actrices dans la peau des Assassins les plus célèbres de la série. De Kassandra en passant par Eivor, Ezio ou Connor, tous les protagonistes de la série se rassemblent ici dans cette vidéo hommage qui retrace les différentes périodes explorées dans les jeux.

Un dernier saut dans le passé avant de se tourner vers l’avenir en somme. On se donne maintenant rendez-vous pour l’Ubisoft Forward du 10 septembre pour en apprendre bien plus sur ce qu’Ubisoft a prévu pour sa série phare, notamment avec les premières informations sur Assassin’s Creed Mirage.