Assassin’s Creed Infinity : Un prochain épisode qui se déroulera au Japon ?

Les rumeurs autour du futur de la saga Assassin’s Creed n’auront jamais été aussi nombreuses. On s’attend à ce qu’Ubisoft lève le voile sur Assassin’s Creed Rift dès le mois de septembre, avec un épisode qui devrait en toute logique se dérouler à Bagdad selon les informations de plusieurs journalistes. Mais les fans de la série attendent également des éclaircissements à propos Assassin’s Creed Infinity, qui est décrit comme une plateforme pouvant accueillir d’autres jeux et époques au fil du temps, façon jeu service. Avec ce projet, les possibilités sont nombreuses, et il se pourrait qu’un Assassin’s Creed se déroulant au Japon soit de plus en plus envisageable.

Un épisode complet au Japon ?

Le fait d’avoir un épisode d’Assassin’s Creed au Japon est sans doute l’un des plus vieux fantasmes des fans de la série. Alors quand Jeff Grubb, journaliste chez Venture Beat qui est relativement bien informé, déclare que c’est une possibilité, il y a de quoi s’emballer.

Dans son émission Game Mess Decides, Grubb est revenu rapidement sur les rumeurs à propos d’Assassin’s Creed Rift, avant d’ajouter qu’un prochain épisode pourrait bien prendre place au Japon, à moins que tout cela ne soit qu’un seul des projets liés à Assassin’s Creed Infinity (vers 42:08) :

« Je ne peux pas confirmer cela, même si j’entends des choses qui sont devenues vraies de la part de la même source, mais le prochain qui viendra après tout cela [après Rift] – ou peut-être qu’il fait part d’Infinity je ne sais pas, il sera plus proches des épisodes RPG et il se déroulera au Japon. »

On prendra évidemment ces déclarations avec des pincettes, mais voir Ubisoft profiter d’Assassin’s Creed pour introduire des époques ou des lieux espérés depuis des années pour les fans pourrait être une bonne stratégie.

A quoi pourrait ressembler Assassin’s Creed au Japon ?

Avant de savoir si cette rumeur se confirmera ou non, des fans talentueux prennent les devants et imaginent déjà à quoi pourrait ressembler un épisode d’Assassin’s Creed au Japon.

C’est le cas de TeaserPlay sur YouTube, qui s’est amusé avec l’Unreal Engine 5 pour créer cette vidéo disponible ci-dessus, pour nous montrer ce que pourrait donner le concept. On y voit plusieurs environnements différents qui donnent sacrément envie, mais tout cela reste au stade du rêve pour le moment.