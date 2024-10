Assassin’s Creed Mirage sera disponible sur Steam dès ce mois d’octobre

On doute vraiment revoir Ubisoft préférer une exclusivité temporaire de l’un de ses jeux sur l’Epic Games Store à l’avenir. Sans dire que la version PC d’Assassin’s Creed Mirage s’est mal vendue (car aucun chiffre n’est disponible), il est tout de même assez certain qu’elle aurait été un peu plus populaire sur Steam, et voir l’éditeur sortir Assassin’s Creed Shadows directement sur la plateforme de Valve montre qu’il ne faut désormais plus essayer de snober l’entreprise qui règne en maître sur le domaine des jeux PC.

Un an après la sortie d’Assassin’s Creed Mirage, Ubosoft nous apprend que la version Steam du jeu est sur le point d’arriver. Pour le moment, pas de date précise, mais l’éditeur indique que vous pourrez jouer à cet épisode sur Steam dès ce mois d’octobre. La page officielle du jeu est d’ailleurs disponible sur Steam.

Assassin's Creed Mirage is coming to Steam later this month. Add the game to your wishlist now! https://t.co/ZvtP8tWyx5

As we celebrate one year since launch, we can't wait to welcome more fans to our back to the roots experience set in 9th century Baghdad. pic.twitter.com/9of3CbSo9N

— Assassin's Creed (@assassinscreed) October 5, 2024