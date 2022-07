Assassin’s Creed Infinity : Ça se précise pour un épisode en Asie, premières infos sur Project Red

Quand Ubisoft ouvre les vannes, les informations ne s’arrêtent plus de pleuvoir. Le dernier bilan financier de l’éditeur nous a appris le report d’Avatar: Frontiers of Pandora ainsi que de celui d’un jeu encore non-annoncé, tout en indiquant que quatre jeux avaient été annulés, dont Ghost Recon Frontline et de Splinter Cell VR. Qu’en est-il de la licence Assassin’s Creed dans tout cela. Certains pensent que le jeu non-annoncé qui a été repoussé pourrait être Assassin’s Creed Rift, et pendant que l’on essaye de savoir si c’est le cas ou non, Kotaku livre de nombreuses informations sur le futur de la licence, à commencer par Assassin’s Creed Infinity.

Un tour en Asie pour débuter Infinity ?

Le site commence déjà par donner des nouvelles de d’Assassin’s Creed Rift, qui était bien un DLC de Valhalla qui a été transformé en standalone. Kotaku indique que le jeu devait en quelque sorte boucher un trou dans le calendrier d’Ubisoft, mais il a rencontré de nouveaux challenges qui ont rendu le développement plus long que prévu.

Pour ce qui est d’Assassin’s Creed Infinity, Kotaku et Jason Schreier de Bloomberg ont relié leurs informations et on devine ainsi l’existence de Project Red, un jeu qui devrait faire partie de la plateforme qu’est censée devenir Assassin’s Creed Infinity. Pour rappel, ce dernier sera un jeu service qui va constamment recevoir de nouvelles époques, de nouvelles histoires et des personnages inédits.

Project Red ferait donc partie de tout cela, et pourrait être le premier « jeu dans le jeu ». Kotaku confirme que cet épisode devrait se dérouler en Asie, mais le Japon n’est pas encore confirmé. Le site avance tout de même que le Japon a longtemps été discuté en interne, cela reste donc une possibilité.

Réponse en septembre, lorsque le futur de la saga sera révélé.