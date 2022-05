Ubisoft : Avatar: Frontiers of Pandora, Skull & Bones et Mario+Lapins Crétins: Sparks of Hope toujours prévus avant mars 2023

Tandis que la famille Guillemot cherche a éviter un potentiel rachat à tout prix, Ubisoft devait livrer aujourd’hui son bilan financier pour le dernier trimestre, et même de l’année fiscale dernière toute entière, tout en indiquant les prévisions de l’année 2022/2023. Dans ce rapport, on peut donc voir les jeux mis en avant par l’éditeur pour l’année à venir, ainsi que les jeux qui sont une nouvelle fois absents.

Le point sur le calendrier des jeux Ubisoft à venir

Ubisoft semble donc compter sur la sortie de trois titres majeurs durant cette année fiscale (qui va de avril 2022 à mars 2023). Ces trois jeux sont donc Avatar: Frontiers of Pandora, Skull & Bones et Mario+Lapins Crétins: Sparks of Hope, tout en soulignant que des titres free-to-play étaient sur le point d’arriver :

«Le principal moteur de la croissance de notre chiffre d’affaires sera notre gamme diversifiée de jeux premium, dont Avatar : Frontiers of Pandora, Mario + Rabbids : Sparks of Hope et Skull & Bones, ainsi que d’autres titres passionnants. Notre croissance bénéficiera également de nos titres Free-to-Play, basés notamment sur nos plus grosses licences. Certains de ces titres ont fait l’objet de tests internes et phases de test externes et sont en phase finale de développement. »

Plusieurs constats sont à tirer ici. Tout d’abord, même si Ubisoft mentionne « d’autres titres passionnants » à venir cette année, on ne pourra que remarquer l’absence de Prince of Persia Remake, qui était pourtant prévu pour cette année fiscale. Avec le changement de studio, qui passe de l’équipe de Pune à celle de Montréal, on imagine donc que le jeu a pris un sacré retard, une nouvelle fois.

On notera aussi que l’éditeur semble compter sur plusieurs free-to-play pour cette année, et on imagine que XDefiant, Rollers Champions et Ghost Recon Frontline, voire The Division: Heartland, pourraient être les titres dont parle Ubisoft.

Enfin, on notera que malgré l’absence de présentations publiques, Avatar: Frontiers of Pandora semble bien tenir sa promesse initiale, qui est de sortir fin 2022, histoire de surfer sur la popularité du film Avatar 2. Quant à Skull & Bones, on avait plus vraiment de doutes sur sa sortie prochaine étant donné le gros leak dont il a été victime il y a quelques jours.