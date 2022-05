Ubisoft : La famille Guillemot tenterait de s’associer à des sociétés d’investissements pour empêcher un rachat

Il y a peu, lorsque l’on a vu des fonds d’investissement s’intéresser à Ubisoft, des enquêtes révélaient que l’éditeur étudiait la question d’un rachat potentiel de très près. Mais alors que l’on se dirige petit à petit vers une consolidation du milieu, un nouveau rapport indique au contraire qu’Ubisoft, ou du moins la famille Guillemot, chercherait à empêcher cela.

Les Guillemot veulent rester leaders

C’est via un article Seeking Alpha que l’on en apprend un peu plus sur ce qu’il se déroule en coulisses chez l’éditeur. Selon le site, la famille Guillemot, qui possède actuellement 15,9% des parts de la société, voudrait s’opposer à des tentatives de rachats en provenance d’autres acteurs du marché, dans le but de conserver son « pouvoir » d’actionnaire majoritaire au sein de la société.

Le site déclare alors que les Guillemot chercheraient maintenant à effectuer des partenariats avec des sociétés d’investissements pour renforcer sa position (en somme, effectuer une OPA), et empêcher un éventuel rachat.

Toutes ces informations restent encore à être confirmées. L’idée que la famille Guillemot prenne plus de pouvoir au sein de la société était quelque chose voulue il y a des années, afin d’empêcher Vivaldi de prendre le contrôle d’Ubisoft, mais aujourd’hui, à la lumière des récentes enquêtes qui visaient aussi l’inaction d’Yves Guillemot et de ses proches dans les affaires de managements toxiques et de harcèlements, la nouvelle ne sera probablement pas aussi bien accueillie.