Prince of Persia Remake : Ubisoft Montréal reprend le projet, auparavant confié à Ubisoft Pune

Ce qui semblait être un projet sans gros risque et facile à appréhender dans un premier temps se révèle aujourd’hui être l’une des plus grosses épines dans le pied d’Ubisoft. Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake a été maintes fois repoussé depuis son annonce, étant donné que son premier trailer n’avait guère convaincu les fans de la saga. Ubisoft Pune, qui était le studio en charge du projet, s’était plusieurs fois exprimé pour s’excuser de ce retard, mais on comprend aujourd’hui que cette équipe n’a plus la main sur le projet.

Un nouveau retard à prévoir ?

An update on the development of Prince of Persia: The Sands of Time Remake pic.twitter.com/8xQpqyPSwQ — Prince of Persia (@princeofpersia) May 3, 2022

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Ubisoft déclare que c’est maintenant Ubisoft Montréal qui va développer ce remake de Prince of Persia, au détriment d’Ubisoft Pune et Mumbai :

« Le développement de Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake va maintenant être géré par Ubisoft Montréal, l’endroit de naissance de la trilogie des Sables du Temps. Cette décision est une étape importante et l’équipe, s’appuyant sur le travail produit par Ubisoft Pune et Ubisoft Mumbai, va maintenant prendre le temps dont elle a besoin pour se reconcentrer sur l’ampleur du jeu pour vous fournir la meilleure expérience de remake possible de ce classique, lorsque ce sera prêt. »

Autrement dit, Ubisoft n’annonce pas de nouveau report, mais ça en a tout l’air. Le fait qu’une équipe différente reprenne le projet à bras le corps va forcément décaler les estimations faites en interne, et on se demande maintenant si le jeu est toujours prévu pour sortir durant cette année fiscale 2022/2023.

Il faudra probablement attendre un prochain bilan financier de la part d’Ubisoft ou une prochaine apparition publique du jeu pour le savoir.