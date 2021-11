Ghost Recon Frontline

Ghost Recon Frontline est un FPS multijoueur free to play façon Battle Royale développé par Ubisoft Bucarest et édité par Ubisoft. Pouvant réunir jusqu'à 100 joueurs/joueuses dans une même partie et jouable en solo ou en coopération jusqu'à trois, le titre prend place sur la vaste île fantôme de Drakemoor qui a été victime d'une catastrophe environnementale. Le titre s'inspire en grande partie de la dimension tactique propre à la série en nous permettant d'user de plusieurs gadgets et compétences tout en nous donnant la possibilité de changer de classe en cours de partie ainsi que de déployer des barricades et des tours de guet sur le champ de bataille via le système Tac Support.