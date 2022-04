Skull & Bones : Une longue vidéo de gameplay fuite et laisse entrevoir plein de détails

Puisque Ubisoft a annoncé que Skull & Bones devrait bien sortir durant l’année fiscale 2022/2023, on s’attendait à voir le titre enfin refaire surface dans les mois à venir, notamment dans un Ubisoft Forward, par exemple. Mais manque de chance, la malédiction des leaks Ubisoft s’est abattue sur le projet, puisqu’une grande vidéo de présentation du jeu a fuité ce matin et s’est répandue à travers les réseaux sociaux.

Une fuite qui nous dit tout sur le jeu

Evidemment, nous ne diffuserons pas la vidéo ici pour des raisons de droit, mais vous pourrez la retrouver vous-même sur le site de VGC. Ce sont alors près de 6 minutes de gameplay sur Skull & Bones qui ont fuité, à travers une vidéo de présentation qui a tout l’air d’être destinée à un usage interne seulement, étant donné que ce que l’on voit ici vient d’une build qui n’est pas encore terminée.

Dans cette vidéo, on nous présente alors en long et en large le pitch du jeu, qui nous placera dans la peau d’un pirate de seconde zone, qui va tenter de grimper les échelons de la piraterie en effectuant divers objectifs pour devenir plus célèbre.

Le jeu prendra bien place dans l’Océan Indien, et nous donnera tout d’abord accès à des navires très modestes, avant de pouvoir crafter des bateaux de plus grande envergure. Lorsque notre embarcation sera détruite, il faudra alors vite retourner à l’endroit où il a coulé pour récupérer toutes les marchandises qui étaient à bord, avant que celles-ci ne soient volées par d’autres personnes.

Il faudra aussi bien prendre soin de son équipage, en lui donnant à manger et en maintenant son niveau de moral avant d’éviter la mutinerie. Quand on ne sera pas en train de voguer dans le creux des vagues, on pourra aussi poser pied à terre pour y rencontrer des PNJ, comme des marchands, ou encore découvrir des trésors. Mais cette partie terrestre semble être relativement limitée, et il ne faut pas s’attendre à une liberté de mouvement à la Assassin’s Creed a priori.

En dehors de cela, le système de combat naval ressemble fortement à ce que l’on a déjà vu dans d’autres jeux d’Ubisoft, avec du PvPvE et des événements qui attendront la communauté. On nous précise alors que tout le contenu pourra être effectué en solo, bien que ce soit plus amusant entre amis.

Toujours pas de date de sortie en vue, mais on imagine qu’Ubisoft devrait bientôt reparler du jeu, surtout après cette fuite majeure.