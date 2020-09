Ubisoft travaille sur deux AAAA dont Beyond Good & Evil 2 et un jeu non annoncé

A l’orée de l’Ubisoft Forward qui se tiendra jeudi soir, les joueurs attendent d’être surpris par Ubisoft, qui a déjà prévenu que Immortals: Fenyx Rising sera l’une des stars du show. On espère également voir des nouveaux titres lors de cette présentation, mais aussi Beyond Good & Evil 2 (même si les chances sont minces), qui refait parler de lui suite à une offre d’emploi.

Des annonces prévues pour bientôt ?

Beyond Good and Evil 2 is an AAAA game. pic.twitter.com/28WG0BYYCk — Timur222 (@bogorad222) September 7, 2020

Sur deux pages Linkedin, on peut voir qu’il est fait mention de jeux AAAA en développement chez Ubisoft, dont l’un d’eux est Beyond Good & Evil 2. Que veut donc dire AAAA face aux AAA standards ? Certainement pas grand chose en dehors d’un budget et d’un temps de développement plus conséquent pour les jeux.

Unsure what this is.

unannounced Quadruple A game at Ubisoft Berlin. pic.twitter.com/cmkLRH3r4l — Timur222 (@bogorad222) September 7, 2020

On remarque qu’en dehors de BGE 2, un autre jeu non annoncé développé par Ubisoft Berlin est mentionné, lui aussi qualifié de AAAA. Un AAA standard est également mentionné sur cette même page, ce qui montre bien qu’il ne s’agit pas d’une faute de frappe mais d’une intention de montrer que les jeux cités comme AAAA se veulent être encore plus ambitieux et coûteux.

On en saura peut-être plus lors de l’Ubisoft Forward ce jeudi à 21 heures.