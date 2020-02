Two Point Hospital : 5 conseils pour sauver vos patients en vidéo

À quelques jours de la sortie sur consoles de Two Point Hospital, le jeu de gestion hospitalière, l’équipe de Two Point Studios vous dévoile 5 conseils pour éviter de tuer malencontreusement vos patients, le tout en vidéo !

Comment éviter la mort de vos patients ?

Prévu pour sortir sur Playstation 4, Xbox One et Nintendo Switch le 25 février prochain, cette toute nouvelle vidéo mettant en scène le Brand Director de Two Point Studio, Craig Laycock, et le Community Manager Mark « Steggs » Steggall vous permettra de connaître certains rudiments afin d’éviter de tuer vos patients.

Visualisable ci-dessus, vous apprendrez qu’entretenir les plantes de votre hôpital, être respectueux de vos patients ou d’entretenir régulièrement vos machines vous permettront de prendre soin de votre patientèle !

Les précommandes des versions consoles sont désormais ouvertes concernant les versions boîtes. Affiché à un prix de 39,99€, cette version contiendra les 2 DLC sortis précédemment sur la version PC.

Pour rappel, Two Point Hospital sortira le 25 février sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch.